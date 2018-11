Ruba bottiglie di whisky e le nasconde in auto: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 novembre era riuscito a trafugare già una decina di bottiglie di alcolici e superalcolici dal supermercato Coop di via Lama a Monsummano Terme, ma l’ultimo raid è stato scoperto dagli addetti dell’esercizio che hanno avvisato subito il 112. L’uomo, M.T., cittadino georgiano 34enne senza fissa dimora, è stato bloccato da una pattuglia della locale stazione all’esterno della struttura dopo avere trafugato due bottiglie di whisky mentre tentava di dileguarsi a piedi per raggiungere un’utilitaria prestata da conoscenti e parcheggiata in una via limitrofa. Al momento dell’arresto l’uomo era appiedato e non ha rivelato l’ubicazione dell’auto benchè avesse con sé le chiavi. Ma i militari dopo una veloce ricerca l’hanno trovata e perquisita recuperando all’interno altre otto bottiglie di alcolici di vario tipo, frutto di precedenti furti, per un valore complessivo di circa trecento euro, che sono state restituite all’esercizio. Il 34enne, dopo la formalizzazione dell’arresto è stato trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia di Montecatini in attesa della direttissima odierna.

