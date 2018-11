Ruba denaro dal giacchetto del barman, carabiniere fuori servizio lo fa arrestare

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Firenze Campo Marte e di Rifredi hanno tratto in arresto per rapina impropria B.R., tunisino 36enne, senza fissa dimora. L'uomo è stato sorpreso da un barman di un noto locale pubblico del centro storico mentre frugava all’interno delle tasche del suo giubbotto, portando via circa 20 euro. Quando ha visto che era stato scoperto, per fuggire ha spintonato con violenza il dipendente, provocandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Un carabiniere libero dal servizio, sentendo le grida del barman, ha bloccato e arrestato l'uomo grazie all'arrivo di una pattuglia giunta in soccorso. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato sarà processato con rito direttissimo in mattinata

Tutte le notizie di Firenze