Sciarpe solidali dalla Rsa Chiarugi da regalare ai senza tetto

E' un laboratorio di maglia molto speciale quello attivo da qualche mese alla Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli. Da settembre, un gruppo di ospiti della Rsa, insieme ad alcuni operatori e volontari, ha iniziato a lavorare a maglia sia in modo autonomo, nel tempo libero, sia collettivamente, trovandosi insieme ogni venerdì pomeriggio nel giardino d'inverno della struttura, tra tè, biscotti, musica e chiacchiere come in un vero “club della maglia”. L'elenco dei benefici legati all'antico mestiere del lavoro ai ferri è vasto e spazia dagli effetti positivi a livello fisico, contro la tensione muscolare, a quelli a livello mentale, riducendo ansia e stress, fino all'aspetto sociale, sperimentato nella struttura empolese con la nascita di nuove amicizie tra un consiglio e l'altro su come migliorare la propria sciarpa. In questa atmosfera serena e collaborativa il laboratorio della Rsa ha raggiunto l'obiettivo solidale preposto, realizzando calde e colorate sciarpe da uomo e da donna per l'associazione “La Ronda della Carità e della Solidarietà onlus”, che dal 1993 si occupa di sostenere coloro che vivono in condizioni di estrema marginalità nelle strade di Firenze. Grazie anche alle donazioni di gomitoli di lana da parte di cittadini empolesi entusiasti dell'iniziativa, le signore della Rsa hanno potuto creare ben cinquanta sciarpe, consegnate venerdì 23 novembre all'associazione fiorentina, che saranno poi regalate a persone senza fissa dimora. Dopo questa grande soddisfazione, il laboratorio di maglia della Chiarugi continua e avrà presto in serbo nuove sorprese.

Fonte: Fondazione Vincenzo Chiarugi

