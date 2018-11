Sport integrato: al Q1 un’occasione di socialità e inclusione attraverso lo sport paralimpico

Sport per tutti con “Sport integrato”, l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze e dal Quartiere 1 che si articolerà in due appuntamenti: il 1° e il 9 dicembre. L’evento è volto ad incentivare ed avvicinare il maggior numero di persone (sia con disabilità che normodotati) allo sport praticato da atleti con disabilità. Al contempo è un'occasione di socialità ed inclusione per la cittadinanza, valorizzando l’aspetto educativo dello sport e favorendo la diffusione di una cultura dell’attività motoria e ricreativa per tutti, senza barriere.

“Sport integrato” sostiene il processo di integrazione delle persone con disabilità e favorisce la conoscenza delle discipline paralimpiche. Sabato 1° dicembre presso la Palestra San Niccolò in Via San Miniato 6 sarà possibile provare il tiro con l’arco per atleti con disabilità intellettivo relazionale, una disciplina sperimentale, e il wheelchair hockey, l’hockey praticato su carrozzina elettrica da persone con disabilità gravi, alla presenza del campione di Powerchair Hockey Mario Di Gesaro. Domenica 9 invece, alla Palestra Libertas della Fratellanza Militare di Firenze in Piazza Santa Maria Novella, sarà la volta del sitting volley, la pallavolo giocata da seduti. A patrocinare l’iniziativa, a ingresso libero e aperta alla cittadinanza, sono il Comitato Italiano Paralimpico Toscana, la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Toscana, FIPAV Firenze, Sitting Volley; interverranno il Presidente della Consiglio del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, il Presidente della Commissione Sport del Quartiere 1 Edoardo Amato, il delegato CIP Firenze e FISDIR Toscana Alessio Focardi.

