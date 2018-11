Teatri di Capannoli e Casciana Alta: presentata la stagione 2018/2019

I teatri di Capannoli e di Casciana Alta hanno presentato il libretto della loro stagione fino a maggio 2019, con spettacoli, musica, laboratori e teatro per bambini. Il direttore artistico ha commentato: "Ben 27 spettacoli tra due teatri, 6 eventi d'Arte, 3 workshop, una Scuola delle Arti in crescita. È uno sforzo importante nel quale crediamo. Per i bambini, e non solo, 10 stupendi appuntamenti per il ciclo “Le Domeniche dei Bambini”, 5 concerti di gran bella qualità, 2 dei quali nostre produzioni originali in prima nazionale. Avremo un nuovo ciclo che vedrà figure storiche del teatro italiano e altri attori di grande interesse: Potere alla parola - narrazioni dell'Io, otto incontri col teatro di narrazione e non solo, per raccontare un Io comune a tutti noi perciò unico e non convenzionale, attraverso la parola, prosa, poesia o forma canzone che sia".

Di seguito il libretto degli spettacoli:

