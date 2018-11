Una donna di circa 80 anni è stata trovata morta a Orbetello in località Giannella, in via dell'Edera, nei pressi della spiaggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto. Le cause del decesso sono per il momento ancora sconosciute. Sul posto personale medico del 118 e i Carabinieri per le indagini del caso.

Tutte le notizie di Orbetello