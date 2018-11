Uccide il ladro, Lega in Consiglio regionale chiede contributo per spese legali dell'imprenditore

“Considerato che il Consiglio regionale toscano in altre occasioni simili ha approvato degli appositi stanziamenti come contributi di solidarietà in favore di soggetti vittime di atti criminosi - afferma una nota del gruppo in Consiglio regionale toscano della Lega - chiediamo alla Giunta d’individuare nella variazione di bilancio la possibilità di contribuire, fino ad un massimo di 10.000 euro, alle spese legali che, qualora fosse incriminato del reato di eccesso di legittima difesa per l’uccisione di un rapinatore, debbano essere sostenute da Fredy Pacini". L'imprenditore ha ucciso con colpi di pistola un ladro entrato nella sua rivendita di gomme a Monte San Savino ed è indagato per eccesso di legittima difesa. ” “Auspichiamo che questo nostro Ordine del Giorno, collegato al documento inerente alle modifiche al bilancio, possa essere accolto favorevolmente per dare un chiaro e tangibile segnale di vicinanza da parte dell’Istituzione regionale nei confronti di una persona bersagliata continuamente da delinquenti senza scrupoli.”

