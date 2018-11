Venduto il Viareggio a Tommaso Volpi: dietro un gruppo di imporenditori

Il Viareggio 2014, squadra che milita nel Girone E della serie D, è stata ceduta a Tommaso Volpi he ha acquisito il 100% delle quote. Volpi è un allenatore, ma pure diesse e talent scout: lo scorso anno ha terminato la stagione sulla panchina dell'Anzio. Rappresenta un gruppo di imprenditori, anche toscani, di cui però non ha voluto svelare i nomi. A breve verrà nominato un nuovo presidente e un ad mentre non ci saranno cambiamenti tecnici fino al termine della stagione. Intanto la squadra bianconera prepara la trasferta di domenica prossima (ore 14,30) ad Agliana. Sul fronte mercato: Luigi Monopoli, difensore, va alla Pecciolese mentre l'attaccante Andrea Ferretti passa allo Scandicci.

