Aggressione a Montelupo, autotrasportatore accoltella un collega

I carabinieri della Stazione di Montelupo Fiorentino sono intervenuti presso un polo di scambio logistico sulla strada statale Tosco Romagnola dove, intorno alle 17 di oggi, 30 novembre, due autotrasportatori italiani di 62 e 46 anni, entrambi residenti a Latina, dopo aver discusso per futili motivi, si sono affrontati in una colluttazione. Nel corso della stessa il 62enne, di origini siciliane, ha colpito, alla schiena sotto l’ascella e al fianco, l’altro con un coltello. Le ferite, non gravi, sono state curate dai sanitari della Pubblica Assistenza di Empoli e della Misericordia di Montelupo Fiorentino, che hanno trasportato l’accoltellato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. L’arma non è stata rinvenuta. I soggetti sono stati entrambi identificati e saranno denunciati alla Procura della Repubblica per lesioni aggravate.

