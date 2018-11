Anagrafe nazionale, anche Montopoli aderisce all'ANPR

Il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L'ANPR è la banca dati nazionale dove a tutt'oggi risultano subentrati oltre 1000 comuni e nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali. Detta ANPR non è solo una banca dati, ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei propri certificati da altri comuni già subentrati e può verificare i propri dati online, se munito di CSN (Carta Nazionale Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica), e tra non molto, stampare anche certificati.

Il prossimo 11 dicembre anche il Comune di Montopoli in Val d'Arno subentrerà in ANPR e pertanto, per consentire il passaggio tecnico dei dati, nei giorni 11 e 12 Dicembre l'Ufficio Anagrafe non sarà in grado di soddisfare le richieste che comportano movimenti anagrafici, nello specifico pratiche migratorie, emissione delle carte di identità e variazioni anagrafiche. Verranno comunque garantiti tutti gli altri adempimenti dell'Ufficio, quali certificazioni, registrazioni di stato civile (nascite, morti, ecc.), nonché autentiche di firme e varie.

Il Comune invita pertanto coloro che abbiano necessità di richiedere il rilascio di Carta di Identità o di cambiare la propria residenza a presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe nei giorni antecedenti le date suddette.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno