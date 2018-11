Alle ore 7:20 di stamani i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa sono stati chiamati a intervenire nel comune di San Giuliano località Campo in via Toniolo per un incendio auto. La vettura interessata è un BMW X5 che è andata completamente distrutta. Le cause sono di origine dolosa. Sul posto i carabinieri.

Tutte le notizie di San Giuliano Terme