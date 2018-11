Filippi nuovo segretario Silp-Cgil provincia di Livorno

Il nuovo segretario generale del Silp-Cgil provincia di Livorno è Luca Filippi. L'elezione è avvenuta al termine del congresso tenutosi oggi a Livorno presso la sala Lem. Filippi, attuale membro della segreteria regionale del Silp-Cgil, è stato eletto all'unanimità: "Ringrazio il segretario uscente Nicola Bertucci: ha fatto davvero un ottimo lavoro" dichiara Filippi. Al termine del congresso è stata nominata la nuova segreteria: "Una scelta nel segno della continuità" sottolinea il nuovo segretario. Della segreteria faranno infatti parte Bertucci e Giovanni Chirico, già membro della segreteria uscente: "Nei prossimi giorni faremo una riflessione per valutare l'opportunità di altri ingressi". Filippi sottolinea l'importanza della sinergia con la confederazione: "Tra Silp e Cgil c'è bisogno sempre di più di una contaminazione reciproca: la sinergia dev'essere ancora più forte di quella di adesso". Uno sguardo alla realtà cittadina: "Il questore è il nostro principale interlocutore: auspichiamo che con il sindacato resti sempre un dialogo aperto e costruttivo". La situazione nazionale? "I governi degli ultimi anni hanno dimostrato che i diritti dei lavoratori vengono sempre rimessi in discussione. Questo ovviamente vale anche per i ditti di noi poliziotti". Riflettori accesi sul cosiddetto decreto Sicurezza: "Nella pratica di tutti i giorni noi poliziotti non siamo affatto messi nelle condizioni di soddisfare quello che si vorrebbe attuare con questa legge. Mancano i poliziotti, opportuno inoltre l'ingresso di nuovi giovani lavoratori. C'è bisogno dunque di concorsi ma anche di un contratto che premi davvero e motivi il personale. Servono però anche più magistrati e cancellieri a supporto dei pm. L'impegno del Silp continuerà a essere quello di denunciare e portare alla luce tutte queste contraddizioni".

Fonte: Silp-Cgil

Tutte le notizie di Livorno