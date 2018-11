Guasto in mattinata sulla linea ferroviaria Firenze-Arezzo

Cinquanta gli operatori del Gruppo Fs Italiane impegnati nella risoluzione del guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni che si è verificato questa mattina alle 6.40 sulla linea convenzionale Firenze – Arezzo, tra Ponticino e Laterina, al passaggio del treno regionale 23501 Firenze – Arezzo. Le cause sono in corso di accertamento.

Trenta i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana intervenuti sul posto per ripristinare le normali condizioni di circolazione 20 quelli di Trenitalia che, nelle stazioni di Firenze SMN, Firenze Campo Marte, Arezzo, Montevarchi, Figline e San Giovanni Valdarno hanno assistito le persone informandole sulle cause del guasto e sui servizi sostitutivi.

Per ridurre il disagio ai pendolari sono stati effettuati due treni straordinari: uno da Montevarchi a Firenze SMN con partenza alle 7.50, uno da Firenze Campo Marte a Firenze SMN per portare i viaggiatori del 6604 che normalmente percorre la via di Statuto/Rifredi non arrivando a SMN.

I pendolari da Firenze e Valdarno diretti ad Arezzo hanno utilizzato il servizio sostitutivo di 7 bus che hanno fatto la spola Arezzo-Montevarchi.

Inoltre i viaggiatori a bordo treno e nelle stazioni sono stati costantemente informati dai capitreno e tramite gli annunci sonori sull’andamento della circolazione effettuati nelle stazioni.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane

