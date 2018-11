Incendio all'Istituto Comprensivo Spartaco Lavagnini

Incendio nella tarda serata all'istituto Comprensivo Pieraccini di Firenze, in via Spartaco Lavagnini. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 21.50 per la verifica di fumo che fuoriusciva dallo scantinato dell’edificio scolastico.

Il personale giunto sul posto con 3 automezzi e 12 unità, ha estinto l’incendio che si è sviluppano nell'intercapedine sottostante la scalinata d’ingresso dell’istituto, dove trovano riparo persone senza fissa dimora. Non risultano persone coinvolte.

Al termine delle operazioni di spegnimento non si riscontrano danni alla struttura, che potrà svolgere regolarmente le lezioni.

