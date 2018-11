Legionella, M5S Castelfranco: "Interrogazione sulla piscina comunale"

Al Sindaco Gabriele Toti

Castelfranco di Sotto 06/11/18

INTERROGAZIONE SU LEGIONELLA PISCINA COMUNALE

Ai sensi dell’art. 5 e art.46 del regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale

Oggetto: LEGIONELLA PISCINA COMUNALE CASTELFRANCO DI SOTTO

PREMESSO CHE

A seguito della nostra richiesta di accesso agli atti effettuata in data 18/10/2018, dove abbiamo richiesto documenti e comunicazioni Asl in merito al batterio della Legionella rinvenuto negli impianti della Piscina Comunale di Castelfranco di Sotto, in data 02/11/2018 abbiamo appreso che:

- In data 22/08/2018 è stato effettuato un campionamento presso la piscina comunale Acqua e Sport di Castelfranco di Sotto;

- in data 06/09/2018 la ASL di competenza ottiene il risultato del campionamento effettuato in data 22/08/18 dalla piscina di Castelfranco di Sotto;

INTERROGAZIONE

Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Comune di Castelfranco di Sotto E

Protocollo N.0022518/2018 del 15/11/2018

- In data 11/09/2018 , con protocollo n.107739, la Asl comunica al Sindaco Gabriele Toti la risposta delle analisi effettuate sul campionamento del 22/08/2018, e dunque la “presenza di contaminazione eccessiva di colonie di batterio legionella Pneumophila nell’acqua potabile presso la piscina Acquasport di Castelfranco di Sotto”. Nello stesso comunicato, si informa dell’inizio di un’inchiesta epidemiologica a seguito di un caso di polmonite da Legionella, inoltre la Asl invita ad emettere un provvedimento amministrativo nei confronti del gestore al fine di far eseguire una pronta bonifica di tutto l’impianto idrico per uso potabile della struttura e di presentare, una volta effettuata, i risultati delle analisi comprovanti il rientro nella norma del numero delle colonie del microrganismo; oltre ad invitare il gestore a mettere in atto tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa ed in particolare il mantenimento di una temperatura adeguata nell’accumulo di acqua calda. - In data 10/09/2018 la piscina comunale di Castelfranco di Sotto viene chiusa al pubblico. La motivazione che viene riferita dal sindaco Gabriele Toti è che, a seguito di alcuni problemi strutturali alla vasca piccola, si sono resi necessari interventi urgenti; - In data 25/09/2018, con protocollo n.113641, la Asl comunica al Sindaco Gabriele Toti di un “possibile focolaio di polmonite da Legionella proveniente dall’impianto termico a servizio della piscina Acqua e Sport sita in via dello Stadio n.1 di Castelfranco di Sotto”, rilevando che il secondo malato di polmonite da legionella si riferiva ad una persona che aveva frequentato la piscina in oggetto e che quindi sia il primo che il secondo caso potessero essere ascrivibili alla frequentazione dell’impianto in oggetto. La Asl richiede l’emissione di una ordinanza di chiusura dell’impianto fino a quando essa stessa non comunichi parere favorevole alla riapertura. - In data 13/10/2018 esce un articolo sulla stampa on line "Go News" un articolo che annuncia una interrogazione della Consigliera di minoranza Aurora Rossi sulla legionella nelle strutture pubbliche. - In data 14/10/2018 viene resa pubblica, tramite un articolo de “il Cuoio in Diretta” la notizia della presenza del batterio della Legionella nella piscina comunale di Castelfranco di Sotto. Il sindaco Gabriele Toti ribadisce a più riprese che la notizia della presenza del batterio della Legionella arrivava ad impianto chiuso e che non vi era necessità di 3 un’ordinanza per la chiusura dell’impianto visto che questo era già interdetto al pubblico per lavori di ristrutturazione. PER QUANTO PREMESSO CHIEDIAMO - Se era a conoscenza dei campionamenti del giorno 22/08/2018, se si conoscevano le motivazioni e per quale tipo di analisi. - Se la comunicazione del risultato delle analisi è giunto a sua conoscenza per mail il giorno 11/09/18 o è stato contattato telefonicamente visto che la data delle analisi è il 06/09/18; - Perché ha ritenuto di non informare gli utenti e la popolazione immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza; - Perché non lo ha fatto neppure dopo aver ricevuto la seconda comunicazione da ASL il 25/09/18. - Perché è uscita la notizia della legionella da parte dell’amministrazione ben 33 giorni dopo il referto, il 14 Ottobre, e solo all'indomani della notizia di una interrogazione del consigliere di minoranza Aurora Rossi in merito; - Perché in quella comunicazione non è stato specificato che i rilevamenti sono stati effettuati a piscina aperta e che la motivazione del campionamento e della chiusura erano ascrivibile a ben due casi di malattia indotta da legionella. Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle Consiglieri comunali Cristina De Monte Luca Trassinelli

Fonte: M5S Castelfranco

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto