Lucca comics, quadri speciali per i 20 anni dell'Area Performance

Per il ventesimo compleanno dell’Area Performance di Lucca Comics & Games è stata realizzata un’iniziativa in collaborazione con Catawiki, il sito per oggetti unici e speciali, che da oggi(30 novembre 2018) fino all'8 dicembre batte alcuni dei quadri originali realizzati a Lucca.

Come ogni anno, durante il festival, gli artisti del fumetto e del fantasy più conosciuti a livello mondiale, sono stati invitati a dipingere e disegnare dal vivo e a donare le loro opere, che vengono poi battute all'asta dall’Associazione Area Performance Onlus, durante l'ultimo giorno di Lucca Comics & Games. Il ricavato dell'asta di quest'anno, è stato di € 34.832,62, cifra che verrà suddivisa come lo scorso anno tra Emergency, la Comunità di Sant'Egidio e il reparto pediatrico dell'Ospedale di Lucca.

L'Area Performance quest'anno ha ricevuto in dono le opere di oltre 100 maestri comics e fantasy, parte delle quali saranno messe all'asta on line sul sito di Catawiki, asta che si concluderà l'8 dicembre.

Tanti gli originali, di ben 33 grandi artisti (tra cui Jérémie Moreau, Wayne Reynolds, James O'Barr, Alberto Dal Lago, Paolo Virzì), che sarà possibile aggiudicarsi direttamente sul sito su www.catawiki.it/fumetto.

La collaborazione fra Lucca Comics & Games e Catawiki è una conferma, dopo la positiva esperienza dell’edizione 2017 della manifestazione e dell’asta online della scorsa primavera, quando per la prima volta alcuni originali donati all'Area Performance Onlus sono stati “battuti” sul sito con grande successo.

“Mettere la nostra piattaforma al servizio di un progetto di solidarietà così importante è per noi di Catawiki motivo di particolare orgoglio - ha dichiarato Federico Puccioni, General Manager Catawiki -. Grazie alla proficua collaborazione con Lucca Comics & Games potremo portare un supporto concreto a realtà in cui c’è un reale bisogno di aiuto”.

“Questo per l’Area Performance di Lucca Comics & Games è stato un anno straordinario - commenta Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e del festival - l’iniziativa ha festeggiato i suoi primi 20 anni, nei quali decine di artisti da tutto il mondo hanno creato per la nostra community un’esperienza sempre unica dando vita a un meraviglioso esempio di arte collaborativa e partecipata. E' stato anche l’anno della prima asta online, assieme agli amici di Catawiki. Oggi replichiamo, per uno scopo nobilissimo, le attività di Emergency, e siamo certi che tutti gli appassionati dell'illustrazione e della nona arte ci seguiranno”.

Il ricavato dell'asta online andrà interamente ad Emergency, l’associazione umanitaria fondata a Milano nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà, in particolare a sostegno del centro pediatrico Mayo, in Sudan.

Da sempre i fumetti hanno ricoperto un ruolo centrale nell’offerta di Catawiki. L’idea è nata infatti dalla passione di René Schoenmakers, ed è stata successivamente sviluppata grazie al lavoro svolto con Marco Jansen, co-fondatore dell’azienda, insieme al quale Schoenmakers ha lanciato nel 2011 il sito per oggetti unici e speciali, con l’obiettivo di mettere in contatto collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Oggi su Catawiki è possibile trovare pezzi rari e originali che appartengono all’immaginario fumettistico nelle 8 aste di fumetti e 45 di giochi e memorabilia a settimana disponibili sul sito.

Fonte: Ufficio stampa

