Nascose 60mila euro nel vano motore dell'auto, 25enne finisce in carcere

Era stato trovato con 60mila euro in banconote che stava nascondendo in una busta di plastica all'interno del vano motore di un'auto a Castelfiorentino. Il 25enne denunciato lo scorso 25 ottobre dai carabinieri finirà in carcere: lo ha disposto l'ufficio sorveglianza di Firenze. Dopo l'arresto per ricettazione, il giudice ha valutato la possibilità di aggravare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ha scelto la carcerazione. La scorsa notte i militari hanno arrestato l'uomo e lo hanno trasferito a Sollicciano.

