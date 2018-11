Raccolta differenziata 'porta a porta', i punti distributivi del kit in Valdinievole

Valdinievole, lunedì 3 dicembre prende il via il servizio di raccolta “porta a porta” in 6 comuni.

Per chi è ancora sprovvisto dei bidoncini, fino al 15 dicembre attivi quattro punti distributivi dove ritirare il kit

Ponte Buggianese (PT), 30 novembre 2018 –

Ci siamo: dopo molti incontri pubblici e mesi di attività di contattazione ed informazione, prende il via lunedì prossimo, 3 dicembre, il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” per le circa 20.000 utenze residenti nei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, Per permettere ai cittadini di partecipare correttamente al nuovo sistema, Alia ha consegnato il materiale informativo e gli strumenti d’uso con i quali esporre i materiali differenziati in base al calendario: oltre 18.000i kit distribuiti (bidoncini, sacchi, carrellati, etc., diversificati tra bidoncini più piccoli per le famiglie e contenitori più grandi per le aziende). Il nuovo sistema porta a porta partirà contemporaneamente in tutti i 6 comuni ed Alia provvederà quindi a rimuovere tutti i contenitori fin qui utilizzati (rimarranno su sede stradale le sole campane verdi per la raccolta del vetro). Per coloro che ancora sono sprovvisti del kit di raccolta, fino al 15 dicembre saranno attivi i quattro punti distributivi Alia dove ritirare i bidoncini: a Buggiano (borgo ex ufficio P.M.), a Massa e Cozzile (centro polivalente Traversagna), a Pieve a Nievole (centro sociale anziani) e a Ponte Buggianese (via Buggianese 39 fronte Conad).

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oltre al portale www.aliaspa.it .

Ufficio Stampa Alia SpA

In allegato trasmettiamo i calendari di raccolta :

calendario Buggiano, lo potete scaricare qui: https://www.aliaspa.it/wp-content/uploads/2018/06/CALENDARIO2019-BUGGIANO.pdf

calendario Chiesina Uzzanese, lo potete scaricare da qui: https://www.aliaspa.it/wp-content/uploads/2018/06/CALENDARIO2019-CHIESINA.pdf

calendario Massa e Cozzile, lo potete scaricare da qui: https://www.aliaspa.it/wp-content/uploads/2018/06/CALENDARIO2019-MASSA-COZZILE.pdf

calendario Pieve a Nievole, lo potete scaricare da qui: https://www.aliaspa.it/wp-content/uploads/2018/06/CALENDARIO2019-PIEVE-NIEVOLE.pdf

calendario Ponte Buggianese, lo potete scaricare da qui: https://www.aliaspa.it/wp-content/uploads/2018/06/CALENDARIO2019-PONTE-BUGG.pdf

calendario Uzzano, lo potete scaricare da qui: https://www.aliaspa.it/wp-content/uploads/2018/06/CALENDARIO2019-UZZANO.pdf

Fonte: Alia Spa

