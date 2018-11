Scendono dall'auto in A1 e vengono investiti da un Tir: muore un 30enne

Tragedia sull'A1 nel tratto fra i caselli di Valdarno e Arezzo, in direzione Roma. Un'auto si è fermata nella corsia d'emergenza, madre e figlio ne sono scesi e per motivi ancora da chiarire hanno attraversato improvvisamente la carreggiata: entrambi sono stati colpiti da un camion in transito. Il ragazzo, 30 anni, è morto, mentre la madre è in gravi condizioni. A bordo dell'auto c'era anche il padre.

La vittima aveva 30 anni. La madre, 68 anni, pur cosciente, è stata portata dal 118 in condizioni critiche all'ospedale di Arezzo. Il padre, 71 anni, non ha riportato ferite. Sul posto tre pattuglie della Polstrada, per i rilievi e il soccorso. E' stata disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo 'Valdarno'.

