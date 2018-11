Sport e disabilità in pista e palestra, successo per la tre giorni

Si è conclusa la Tre Giorni Sport e Disabilità nei vari istituti scolastici di Seravezza, Ponte a Moriano, Gallicano e Lammari, dove per alcune ore la disabilità e la normalità si sono espresse in pista ed in palestra. Studenti, professori, dirigenti, tutti quanti si sono messi in gioco partecipando alle varie attività sportive. La carrozzina e la benda hanno dato gioco all'evento, partite di basket e corsa a chiamata e con cordicella hanno dato lustro alla giornata.