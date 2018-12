Il Comune di Colle Val d'Elsa comunica che secondo l’ordinanza sindacale 47/2010, non saranno effettuati seppellimenti e trasporti durante le domeniche e nei giorni festivi del mese di dicembre. Nel caso in cui si presentassero due festività consecutive il trasporto e il seppellimento saranno effettuati il secondo giorno. In quest'ottica, i funerali saranno possibili soltanto nei giorni di domenica 9 dicembre e mercoledì 26 dicembre.