Approvato il progetto di fattibilità della nuova piazza di Spianate

IL PROGETTO. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori di rifacimento di piazza San Michele a Spianate prevede la completa riorganizzazione dell’area posta sul fronte della scuola primaria concentrando lo spazio verde sul lato ovest e alzando la quota di 45 centimetri per creare un filtro tra il parcheggio, la zona pedonale della piazza e allo stesso tempo ottenere una lunga seduta che guarda verso la piazza stessa e poi su via Mazzei. L’obiettivo del progetto è creare un luogo di sosta e di vita per i cittadini della frazione e del comune dando un nuovo valore alla piazza, come luogo deputato al pubblico e all’incontro. Per questo è previsto il rifacimento della pavimentazione in pietra di Matraia, che sarà utilizzata anche di fronte all’edificio scolastico uniformando l’intera area. Verranno realizzate lunghe panchine lineari che in parte costeggiano la nuova pavimentazione segnando il limite della piazza stessa. Queste, grazie al rivestimento sempre in pietra di Matraia, appaiono come parte integrante del progetto e non come arredo urbano estraneo. Verranno inoltre sostituiti la pavimentazione esistente dei marciapiedi e il nuovo impianto elettrico per l’illuminazione pubblica prevista sia sulla piazza che sul parcheggio. Quest’ultimo verrà risistemato: nuova pavimentazione, aggiunta di tre posti auto e accesso pedonale diretto alla piazza. Le piante e il verde esistenti non verranno toccati e diventeranno parte integrante del progetto architettonico.