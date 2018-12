Costrette a prostituirsi con violenza fisica e psicologica

Venivano costrette a prostituirsi attraverso violenza fisica, ma anche psicologica, con minacce e l'utilizzo di riti vodoo. Gli atti sessuali venivano consumati a Migliarino e in due appartamenti di Pontedera, ma anche a Livorno. La notizia è apparsa sul quotidiano La Nazione.

Le vittime, due donne nigeriane, sono state fatte entrare illegalmente in Italia da tre connazionali, un uomo e due donne, tutti quarantenni e residenti in Valdera. L'indagine è nelle mani della Direzione distrettuale Antimafia di Firenze.

Sembra che una delel due abbia tentato di smettere con quell'attività, ma è stata picchiata e poi portata a Pisa dove qualcuno avrebbe controllato che non scappasse. L'altra ragazza, invece, fu picchiata brutalmente tanto da costringerla a rivolgersi alal polizia e a far scattare l'indagine. I reati contestati sono la tratta di persone e la riduzione in schiavitù. Avviate perquisizioni e sequestri da parte della squadra mobile di Pisa.

