Effettuato un intervento di messa in sicurezza del cavalcavia di Querceta

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo tecnico dal personale dell'amministrazione provinciale insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici del comune di Seravezza sulla strada provinciale n° 9 di Marina al fine di monitorare lo stato di degrado del cavalcavia di Querceta, ed è stato deciso di attuare un intervento di natura preventiva e precauzionale.

Nella mattinata di oggi (1 dicembre), grazie alla presenza di un'autoscala dei vigili del fuoco, sono state rimosse piccole porzioni di calcestruzzo (copriferro) dai frontalini laterali e da alcune parti dei parapetti, esposti alle intemperie ed aggettanti sulla SS1 Aurelia, dove anche la possibile caduta di piccoli frammenti avrebbe potuto generare situazioni di pericolo per la circolazione stradale.

I cantonieri della Provincia di Lucca hanno fornito assistenza ripulendo il manto stradale dai detriti ed apponendo la segnaletica stradale di cantiere, mentre il personale della polizia provinciale ha regolato il traffico in senso unico alternato.

L'intervento è stato volutamente effettuato nella giornata di sabato in quanto vi è un minore flusso di mezzi di trasporto, in questo modo i tecnici hanno potuto lavorare in tutta tranquillità e senza intralciare il regolare andamento del traffico.

Il vice presidente della Provincia di Lucca Maurizio Verona sottolinea la delicatezza dell'intervento di messa in sicurezza: "Si tratta di un intervento precauzionale, ma certamente necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti. La prevenzione è la chiave fondamentale per evitare rischi per i cittadini, per questo motivo monitoriamo costantemente le opere presenti nel territorio provinciale e interveniamo per migliorare le condizioni della rete viaria"

Fonte: Provincia di Lucca

