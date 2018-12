Fatturazione elettronica, seminario gratuito delle Camere di Commercio

Il sistema delle Camere di Commercio, con il supporto del società di sistema Infocamere mette a disposizione delle piccole e medie imprese un servizio gratuito di fatturazione elettronica.

Per scoprire i vantaggi e come accedere al servizio partecipa il prossimo 5 dicembre 2018 a partire dalle 9.30 al seminario gratuito che stiamo organizzando presso la nostra sede di Santa Croce sull'Arno in Via Francesca Sud, 88 in collaborazione con Infocamere e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.

E' importante portare con se la propria CNS (se interessato, con la CNS o la tessera sanitaria attiva, un documento di identità valido, un indirizzo di posta elettronica cui accedere durante la procedura di rilascio e uno smartphone potrai ottenere lo SPID)

