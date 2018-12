La scorsa notte, 1 dicembre, presso una ditta di vernici in via De Gasperi a Sesto Fiorentino, si è sviluppato un incendio a ridosso del muro di cinta del capannone. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme. La parete è rimasta annerita e si sono registrati danni lievi. Gli investigatori non escluderebbero una possibile origine dolosa e le indagini stanno battendo con decisione questa opzione.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino