Il foulard di San Miniato diventa un quadro e viene appeso a Milano nella sede UNIC

Un foulard raffigurante un'immagine di San Miniato è stata esposta nella sede dell'UNIC a Milano. A dare la notizia al sindaco Vittorio Gabbanini è proprio la direttrice generale del gruppo UNIC-Lineapelle, Fulvia Bacchi. “Le ho regalato questo omaggio realizzato dalla Ghiropelli di Ponte a Egola, l'azienda di Leonardo Rossi, quando è venuta in Città per prendere parte al convegno che abbiamo organizzato al Salotto del tartufo, nel primo weekend della Mostra – spiega il sindaco -. In quella occasione parlavamo di eccellenze, e al termine ho voluto donarle un prezioso foulard per ringraziarla della sua partecipazione”. Ma la sorpresa non si è fatta attendere. “Mi ha scritto un sms e mi ha mandato una foto: il nostro omaggio è stato incorniciato e appeso all'interno della sede UNIC di Milano – spiega ancora il sindaco -. Una grande soddisfazione per tutto il nostro territorio e per le nostre aziende, oltre che un'ottima vetrina per San Miniato che molto investe nel settore conciario, insieme al tartufo, un'altra eccellenza da promuovere e valorizzare sempre di più"

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

