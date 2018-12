Cassonetti a fuoco e incendio su un compattatore dell’azienda per la raccolta dei rifiuti. I vigili del fuoco sono intervenuti in via del Proconsolo per quanto riguarda i cassonetti, mentre il mezzo è andato a fuoco in piazza Poggi.

Per effettuare il minuto spegnimento e la messa in sicurezza del compattatore, è stato necessario svuotare il contenuto sulla sede stradale per essere bonificato. Successivamente il contenuto verrà recuperato e smaltito sempre dall’azienda Alia.

