Gatti da copertina: grande successo all'Esposizione Internazionale Felina

Grande successo per la prima giornata dell'Esposizione Internazionale Felina, in programma oggi e domani, ad Arezzo Fiere e Congressi (padiglione 5, via Lazzaro Spallanzani 23). Un appuntamento dedicato agli amanti dei gatti che ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino esemplari splendidi e rari di numerose razze.

Tantissimi i curiosi e gli appassionati di ogni età arrivati già oggi per ammirare i Norvegesi delle Foreste, considerati i gatti sacri degli antichi vichinghi, i Ragdoll che significa “bambola di pezza” così chiamati per la loro indole dolce e mansueta, i Persiani così eleganti con il loro pelo fluente o gli Sphynx che invece sono privi di pelo. E ancora gli Esotici e i loro buffi musetti, i Siamesi con gli occhi a mandorla e gli Orientali, sinuosi e snelli, ma anche i Turco Van, i gatti nuotatori, e molti altri. Insieme a loro non mancano, alcuni simpatici e coccoloni gatti di casa e tanti stand dedicati ai gatti e ai loro amici a due zampe.

Tra gli appuntamenti in programma, il Best in Show con la scelta dei migliori soggetti in assoluto e tanti premi. L’esposizione Internazionale Felina, Manifestazione ufficiale del libro genealogico del gatto di razza pregiata, sarà aperta al pubblico anche domani dalle 10 alle 18.30. Con il biglietto d’ingresso tutti i visitatori avranno in omaggio, fino ad esaurimento scorte, una borsa shopper, scatolette, crocchette e snack.

