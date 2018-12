Sì alla Geotermia, 2mila in piazza a Larderello contro i tagli agli incentivi

Sì alla Geotermia è il messaggio lanciato da almeno 2 mila persone contro il Governo per dire no al taglio degli incentivi ipotizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico che, se realizzato, metterebbe a rischio il lavoro di 3000 addetti tra le Province di Grosseto, Pisa e Siena. In piazza sindacati, partiti, rappresentanti dei Comuni geotermici toscani e cittadini. Nel volantino distribuito ai manifestanti si legge "Difendiamo le ricchezze che la natura ci ha dato tutelando sempre di più l'ambiente in cui viviamo. Difendiamo le conoscenze e il lavoro che ci sono stati tramandati e non permettiamo che su di essi prevalgano l'ignoranza, la supponenza e il calcolo politico. No al decreto con l'esclusione della geotermia dalle energie rinnovabili e dagli incentivi".

Sinistra Italiana sulla manifestazione di Larderello

"Strategia energetica eco-sostenibile di lungo periodo, buona occupazione, tutela dell'equilibrio ambientale: era questo il cuore della vertenza per la geotermia in Toscana, che oggi ha visto una importante manifestazione pubblica a Larderello". Lo dichiara Ettore Bucci, della federazione provinciale di Sinistra Italiana di Pisa, presente sul posto assieme al responsabile territoriale Danilo Gucci. "Oggi siamo qui per esprimere la concreta vicinanza del nostro partito verso la battaglia che esige dal vicepremier Di Maio e dal ministro Costa la modifica dello schema di decreto Fer1, che taglia gli incentivi pubblici alla geotermia".

Su tale richiesta il deputato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di SI e membro del gruppo parlamentare di Liberi e Uguali, ha presentato una interrogazione al titolare del MISE.

"Bisogna conoscere e partecipare attivamente alla vita del proprio territorio, per cambiarlo in meglio: è questo il messaggio positivo di oggi, è per questa ragione che abbiamo molto condiviso gli interventi dei lavoratori, degli operatori e dei rappresentanti degli studenti delle scuole superiori, cui hanno fatto seguito i sindaci. Siamo disponibili a proseguire il lavoro politico sul terreno affinché tali argomenti restino al centro del dibattito regionale e nazionale" ha concluso il dirigente di Sinistra Italiana.

Tutte le notizie di Pomarance