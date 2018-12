Incendio in ambulatorio Asl, locali inagibili

I vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamenti di Cascina e di Pontedera, sono intervenuti nel comune di Pontedera in Via Fleming, per un principio di incendio che ha interessato un ambulatorio della ASL. Per cause in corso di accertamento all’interno di un ambulatorio si è sviluppato un principio di incendio. L’allarme giunto da un addetto alle pulizie che ha immediatamente allertato la Sala Operativa 115. Il locale, un laboratorio, non ha subito danni strutturali ma si è reso necessario l’inagibilità in attesa della bonifica e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

