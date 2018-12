Incidente tra auto e mezzo pesante a Follonica: c'è un morto

Incidente mortale oggi nei presso dell'ippodromo dei Pini di Follonica. Una persona è morta a seguito di uno scontro tra un'auto che è finita poi fuoristrada e un mezzo pesante di movimento terra. Un'altra persona, invece, è stata estratta dalle lamiere e affidata alle cure del 118: l’uomo è stato stabilizzato e immobilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Siena con l'elisoccorso.

Sul posto per i soccorsi anche i vigili del fuoco di Follonica. Attualmente la strada dove si è verificato l'incidente è chiusa.

Il tratto di strada è rimasto chiuso alla circolazione per consentire in prima fase le operazioni di soccorso e successivamente per i rilievi, la rimozione della salma e degli automezzi.

Tutte le notizie di Follonica