Incidente su Lungarno Simonelli: 26enne si ribalta con l'auto

I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti questa notte alle ore 4 nel comune di Pisa in Lungarno Simonelli, per un incidente stradale, dove per cause in corso di accertamento, un giovane di 26 anni ha perso il controllo della propria auto andando ad urtare due auto in sosta e ribaltandosi sulla sede stradale.

Il giovane è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato il personale sanitario del 118 che lo ha condotto all’ospedale. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate.

