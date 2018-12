L'Empoli non va oltre il 2-2 contro una Spal in dieci uomini: in gol Caputo e Krunic

LA GARA Bicchiere mezzo pieno per l'Empoli che esce con un pareggio dalla sfida del Mazza contro la Spal. Bicchiere mezzo vuoto, perché sul vantaggio per 2-1 gli azzurri si sono ritrovati in superiorità numerica, per l'espulsione di Cionek, subendo poi il pari degli avversari. Alla fine non bastano i gol di Caputo e Krunic, è Kurtic con una doppietta a regalare il pareggio ai padroni di casa. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

Giorgio Galimberti

IL TABELLINO

SPAL-EMPOLI 2-2

Marcatori: 5' pt. Kurtic, 24' pt. Caputo, 43' pt. Krunic, 22' st. Kurtic

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli (30' st. Luiz), Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci (39' st. Valoti), Petagna (24' st. Paloschi) A disp. Milinkovic-Savic V., Poluzzi, Bonifazi, Costa, Dickmann, Djourou, Floccari, Valdifiori, Viviani All. Semplici

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic (28' st. Zajc), Bennacer, Traore, Pasqual; Caputo, La Gumina (28' st. Mchedlidze) A disp. Terracciano, Acquah, Brighi, Capezzi, Antonelli, Marcjanik, Mraz, Rasmussen, Ucan, Rodriguez All. Iachini

Arbitro: Signor Mazzoleni di Bergamo

Note: Ammoniti: Maietta (E), Felipe (S), Krunic (E), Schiattarella (S), Kurtic (S), Mchedlidze (E); Espulsi: Cionek al 4 st. con un rosso diretto; Recupero: 2' pt., 3' st.

