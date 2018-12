In mille ai funerali di Andrea Manfredi, molti in bici

Nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, si sono tenuti i funerali di Andrea Manfredi, 26 anni, ex ciclista professionista massese, l'italiano morto nel disastro aereo di Giacarta un mese fa, unico italiano perito nel disastro. Mille le persone che si sono date appuntamento per portare ad Andrea Manfredi l'ultimo saluto al Duomo di Massa.

In sella alle loro bici fuori dal Duomo, gli aderenti alle molte associazioni sportive ciclistiche locali. Palloncini bianchi liberati in volo, con la bara portata fuori dalla chiesa sulle note di 'Wish you were here' dei Pink Floyd, come ha voluto la sorella gemella di Andrea, Linda.

