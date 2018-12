Mugello, scoperta discarica abusiva di rifiuti edili: 15 metri cubi di inerti

La Polizia municipale Unione Mugello-Distretto Scarperia e San Piero ha scoperto un grosso scarico abusivo di rifiuti da demolizione - oltre 15 metri cubi di inerti - in un'area periferica del territorio comunale. L'area è stata posta sotto sequestro e dopo una minuziosa attività d'indagine è stato rintracciato il responsabile, una ditta individuale edile dell'area fiorentina. Mattoni, plastica, mattonelle in ceramica e cotto, involucri per materiali edili, cemento-amianto sono stati scaricati in più volte con un autocarro su una strada privata aperta al transito pubblico e in un terreno privato. Per evitare che si verificassero altri simili episodi, la Polizia municipale ha intensificato l'attività di vigilanza. Con gli indizi raccolti e dopo i primi accertamenti, sono stati effettuati sopralluoghi nei cantieri edili aperti nel comune. Ne sono stati passati al setaccio decine, in zone più o meno lontane dal luogo dello scarico, controllando in ognuno la tipologia degli inerti e in uno di questi è stato rinvenuto materiale edilizio identico a quello scaricato abusivamente. A questo punto è bastato poco alla Polizia municipale per accertare la responsabilità del titolare di una ditta individuale che stava eseguendo lavori di ristrutturazione edile in un'abitazione privata.

L'area dello scarico abusivo è stata posta sotto sequestro penale, mentre il titolare d’impresa dovrà rispondere della violazione dell'articolo 256 D.Lgs n.152/2006-Testo unico in materia di ambiente, aggravata dalla continuazione ai sensi dell’articolo 81 del Codice Penale. Sono in corso inoltre accertamenti tendenti a verificare il rispetto delle norme in materia di trasporto dei rifiuti (come formulario d’identificazione, autorizzazione al trasporto), oltre che accertamenti per verificare che non siano stati effettuati ulteriori scarichi abusivi. A carico del trasgressore, dissequestrata l'area, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino ambientale.

La Polizia municipale Unione Mugello coglie l'occasione per invitare i committenti di lavori edili a richiedere alle ditte esecutrici i formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti, anche per evitare di rimanere coinvolti in responsabilità derivanti dal non corretto smaltimento o abbandono.

Beccato anche furbetto con l'ausilio delle fototrappole

Ha abbandonato sacchi sigillati con su scritto eternit, la fototrappola registra tutto e la Polizia municipale lo becca. E' successo a Borgo San Lorenzo proprio ieri.

Da tempo la Polizia municipale Unione Mugello ha intensificato i controlli sull'abbandono dei rifiuti con l'ausilio di fototrappole. Grazie alle telecamere la Polizia municipale-Distretto di Borgo San Lorenzo è risalita al responsabile dell'abbandono di materiale presumibilmente pericoloso - tre sacchi neri sigillati con su scritto eternit - scaricato e lasciato accanto ai cassonetti nell'area del Foro Boario. Il furbetto rischia da una sanzione salata fino a un provvedimento penale. Lo accerteranno le indagini, che sono in corso.

