Panificio Toscano, Cobas: "Protesta alla Coop"

Ancora sciopero al Panificio Toscano. Oggi pomeriggio i lavoratori sono andati alla Coop di Parco Prato, con una protesta davanti al reparto “forno” del supermercato. Una protesta pacifica e informativa, fatta da un megafono, cartelli e alcuni volantini che è stata aggredita in maniera assurda dal personale della sicurezza del supermercato dando vita un parapiglia immotivato ed irresponsabile. Chi ha paura della verità?

Dopo l’internalizzazione dei lavoratori da parte di Panificio Toscano la vertenza è lontana da essere risolta. I lavoratori che producono il pane e i dolci che finiscono sugli scaffali Coop continuano a rivendicare da mesi l’applicazione del CCNL Panificatori industriali, contestando una realtà di sfruttamento e negazione dei diritti. La UniCoop vanta un “Codice Etico” per i propri fornitori, che dovrebbe garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, ma di fronte alla situazione creatasi al Panificio Toscano continua a fare orecchie da mercante. In che modo farebbe applicare il suo Codice Etico? La Coop vuole davvero continuare a negare l’evidenza che il Panificio Toscano è una realtà industriale a pieno titolo, e non una bottega artigianale?

Per tutto il mese il dicembre continuerà il boicottaggio dei supermercati Coop e lo stato di agitazione dei lavoratori.

Fonte: COBAS Prato-Firenze

