Polizia nel Palazzo della Provincia, S.i.u.l.p.-Pisa: "Serve un complesso moderno"

“La Questura si sposta in Piazza Vittorio nell’ex Palazzo della Provincia”, sembra la riproposizione di un ritornello di una vecchia canzone.

Non riusciamo a spiegarci come mai, nel tempo, i vari uffici e i tanti dipendenti accolti all’interno dell’ex Palazzo della Provincia abbiano traslocato in immobili meno fatiscenti o sui quali si è speso o si spenderà una somma di denaro per rendere i luoghi di lavoro più accoglienti sotto vari aspetti ed invece di contro si insista sistematicamente per collocare le donne e gli uomini della Polizia di Stato in un palazzo vetusto, ante datato come quello della ex Provincia e con una infinità di problematiche.

Non riusciamo a spiegarcelo a meno che l’intento non sia quello di trovare un affittuario a tutti i costi e al contempo liberare l’attuale immobile che ospita la Questura in via Lalli per destinarlo ad altri scopi ma che nulla ha a che fare con la richiesta di domanda di sicurezza afferente l’area della stazione che non può e non deve essere confinata allo spostamento di un immobile.

Questa riflessione nasce dal semplice fatto che avendo effettuato, insieme al Questore precedente e alle altre figure competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, un sopralluogo nell’ex palazzo della provincia ci siamo imbattuti in un edificio con enormi spazi ma che necessita di incommensurabili spese di denaro per adattarlo alle esigenze della Polizia di Stato oltre che renderlo fruibile e vivibile non solo al pubblico ma anche e soprattutto allo stesso personale della polizia di stato in termini di sicurezza.

Ad oggi, quell’edificio appare manchevole di tantissime cose e presenta una pendenza tale che alcuni ex o attuali occupanti sono costretti finanche a togliere le rotelline dalle sedie per non trovarsi durante la giornata lavorativa “scivolati” a metri di distanza rispetto alla posizione iniziale.

Ebbene in un contesto simile, dove appare necessario spendere tantissimo denaro, la maggior parte supponiamo dei contribuenti, forse sarebbe più opportuno prevedere e progettare, come è stato fatto in tantissime altre province di Italia, la realizzazione di un Complesso moderno che possa accogliere diversi uffici di Polizia rendendo fruibile il tutto ai cittadini e agli stessi operatori di polizia sempre nel rispetto della più assoluta sicurezza, anche quella sui luoghi di lavoro.

Fonte: S.I.U.L.P.-Pisa - Ufficio Stampa

