Spara e uccide ladro, fiaccolata a Monte San Savino per Fredy Pacini

Erano in circa 1.500 le persone che hanno preso parte alla fiaccolata promossa in sostegno di Fredy Pacini, il commerciante che ha sparato e ucciso un 29enne durante un tentativo di furto nella sua ditta nella notte del 28 novembre. Il corteo ha sfilato per le vie del centro storico. Persone arrivate dalla Toscana e dall'Umbria. Soprattutto la gente comune. Ad aprire la fiaccolata uno striscione con scritto 'Io sto con Fredy'. I promotori hanno raccolto fondi che andranno alla famiglia di Pacini anche tramite le diffusione di 500 fiaccole. La manifestazione si è svolta in modo pacifico ed è durata circa un'ora e mezzo. Traffico si è registrato nelle vie cittadine.

I sindaci della Valdichiana alla fiaccolata per Fredy Pacini

I Sindaci dei Comuni della Valdichiana erano presenti ieri sera alla fiaccolata che si è svolta a Monte San Savino, un'iniziativa nata in modo spontaneo dopo la tragedia consumatasi nella notte fra martedì e mercoledi scorso.