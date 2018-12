Tenta furto in abitazione, ma viene visto da un cittadino: arrestato

Ieri, 30 novembre 2018, la polizia è intervenuta in via Funaioli a Pisa in seguito alla segnalazione fatta in tempo reale da un cittadino che aveva appena visto un uomo che stava scavalcando il cancello di un palazzo.

Gli agenti, mentre cercavano nel cortile il soggetto che aveva scavalcato il cancello, hanno sentito un allarme acustico proveniente da un terrazzo del condominio, l'allarme e subito dopo un rumore sordo come se qualcuno fosse atterrato a terra dall’alto. I poliziotti sono corsi verso la fonte del suono e si sono così imbattuti contro un uomo, in fuga, che indossava guanti da lavoro.

L’uomo, albanese del 1983, si era evidentemente arrampicato sul terrazzo di una abitazione ed era stato messo in fuga da un sistema di allarme; nonostante un tentativo di fuga alla vista degli Agenti, è stato immediatamente bloccato e perquisito: addosso aveva un cacciavite lungo 35 cm ed una piccola torcia elettrica.

A seguito delle operazioni di identificazione, si scopriva che lo straniero, irregolare sul territorio, aveva a suo carico precedenti specifici per reati contro il patrimonio e veniva pertanto tratto in arresto; si è inoltre successivamente scoperto, attraverso lo studio delle impronte digitali tramite la banca dati delle Forze di Polizia, che l’arrestato era anche destinatario di un mandato di cattura internazionale, sempre per furti in abitazione, emesso dall’Albania; la direttissima si celebrerà in mattinata di oggi 1 dicembre.

Fonte: Questura di Pisa

