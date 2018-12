Associazione 100Lire, evento a Casaconcia tra arte e scuola

Nei locali di Casaconcia si è svolta Sabato 1 Dicembre la presentazione delle pubblicazioni relative alle prime nove edizioni del concorso letterario realizzato dall’Associazione 100LIRE, ormai punto fermo nella promozione della cultura, della storia e della memoria non solo di un paese quale Ponte a Egola, ma di tante generazioni che ogni anno partecipano al concorso con testi di prosa, poesia e narrativa. Alla presenza di rappresentanti delle istituzioni comunali come la vicesindaco Chiara Rossi, e della Regione Toscana Alessandra Nardini, sintomi di un grande riconoscimento del lavoro fatto finora dall’associazione, alcuni ragazzi della classe 3° indirizzo turismo dell’ITC Cattaneo di San Miniato hanno letto alcuni degli elaborati delle passate edizioni.

Ma per l’occasione lo spazio espositivo di Casaconcia ha concesso di ospitare anche delle riproduzioni del pittore Piero Vezzi di alcuni personaggi simbolo di Ponte a Egola dal titolo “I volti che io conosco”. I personaggi ritratti, mostrati agli occhi del pubblico per la prima volta nel 2001 all’interno della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola , sono in tutto 34 ma ne sono stati estratti alcuni ed installati eccezionalmente in questi giorni lungo Via Diaz in corrispondenza di 7 luoghi dove questi hanno abitato oppure lavorato.

Sotto ogni installazione sono presenti le didascalie di Marianello Marianelli, scrittore attaccatissimo a Ponte a Egola e grande testimone della vita di questo paese.

"Grazie a loro – dice l’autore – l’osservatore si rivede, ricorda, ricostruisce la propria memoria e, di conseguenza, quella del proprio Paese. I personaggi dialogano con noi, ed invitano i nostri occhi e la nostra mente a raccontare e ritrovare se stessi e gli altri, esattamente come fa l’associazione 100LIRE con il suo concorso letterario."

Prossimo appuntamento il 18 Maggio 2019 con la premiazione degli elaborati della nuova edizione del concorso a tema “Una casa racconta”.

Fonte: Ufficio stampa

