Blu Volley Quarrata cade contro San Giustino

Tanto amaro in bocca per un'occasione persa. La BluVolley gioca, infatti, per lunghi tratti bene, strappa applausi ma non raccoglie nemmeno un set. Rimangono i passi avanti rispetto alle due partite precedenti, la consapevolezza di poter competere contro qualsiasi squadra ma anche il rammarico di aver sprecato 10 set point. Non pochi.