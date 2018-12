Un 55enne è in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto alle 9 di oggi, domenica 2 dicembre. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo percorrendo una rotonda all'altezza di via Nincheri a Prato e sarebbe caduto. Subito le condizioni sono parse critiche, i sanitari inviati dal 118 lo hanno portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. La moglie, 53 anni, viaggiava insieme a lui ma sarebbe rimasta illesa.

