Camino in fiamme a Castelfranco, in ospedale il padrone di casa

Ha preso fuoco un camino in una casa di Castelfranco di Sotto in via Boccaccio nel pomeriggio di oggi, domenica 2 dicembre. Verso le 17.30 hanno iniziato a scaturire alcune fiamme da un camino, poi l'incendio si è propagato in un appartamento che si sviluppa su tre piani. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma le fiamme hanno interessato tutta la mansarda della casa e parte della copertura in tetto.

Il proprietario dell’appartamento presente al momento dell’incendio è stato portato all’ospedale di Empoli per accertamenti medici. L’appartamento è stato reso non praticabile fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, dovute al fumo che si è sviluppato, e alle condizioni della copertura del tetto. Le due persone che abitano in quella casa hanno già trovato ospitalità presso i familiari. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, Pontedera e Pisa.

