Cavalli ritrovati, lieto fine per i frisoni di San Miniato

Sembrava un mistero, si parlava di furto, ma alla fine è arrivato il finale più lieto. I due cavalli spariti da La Catena ieri, sabato 1 dicembre, sono stati ritrovati. Il tutto è stato possibile anche grazie a una segnalazione su Facebook, mai come in questo caso un gruppo cittadino ("Sei di Ponte a Egola se") è servito alla causa: i due proprietari, residenti a Empoli, sono stati contattati e hanno potuto riabbracciare i due animali.

I cavalli stavano vagando per la Valdegola, per la precisione a Molino d'Egola, quando sono stati avvistati e fotografati da un utente. Tutto è ben quel che finisce bene, in questo frangente i proprietari Giuseppe Vicario e Alexandra Hoffman possono ritenersi fortunati anche se si indaga ancora.

Come hanno fatto i cavalli a lasciare il recinto? Perché un cavo elettrico risulta tranciato? I carabinieri sono ancora al lavoro per capire che cosa sia successo. L'ipotesi del furto per ora viene smontata, rimane quella del 'tentato furto', quindi non si lascia niente al caso.

