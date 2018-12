Consegnate le Costituzioni ai neo-diciottenni a Montopoli

Oggi, domenica 2 dicembre, si è tenuto un evento istituzionale importante per Montopoli in Val d'Arno e per le giovani generazioni. Nella sala consiliare il sindaco Giovanni Capecchi ha incontrato i neo-diciottenni e ha consegnato loro una copia della Costituzione, che quest'anno compie i suoi primi settant'anni. Assieme al sindaco e ai giovani era presente la consigliera regionale Alessandra Nardini, oltre a Lia Genazzani della Comunità Ebraica di Pisa. Per l'Anpi hanno presenziato Giuseppe Artei e Giorgio Parlanti.

I ragazzi presenti: Baronti Nicholas, Bertini Vanessa, Di Sandro Letizia, Faraoni Erica, Freschi Umberto, Giannoni Niccolò, Girardi Alessio, Menicucci Lucrezia, Pistolesi Riccardo, Rahimi Francesca, Ulivelli Laura, Urbano Marco.

