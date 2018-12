Elezioni 2019 a Follonica, Forza Italia a cena: "Siamo uniti, crediamo nel centrodestra"

Più di 200 persone hanno partecipato alla cena organizzata da Forza Italia a Follonica, all’hotel Piccolo Mondo sabato primo dicembre. È stata l’occasione per i big del partito di incontrare elettori e simpatizzanti: alla festa, organizzata dal coordinatore provinciale di Forza Italia Grosseto Sandro Marrini, erano presenti il deputato e coordinatore regionale azzurro Stefano Mugnai, la deputata Elisabetta Ripani, il senatore Roberto Berardi e il sindaco di Grosseto e presidente della Provincia Antonfrascesco Vivarelli Colonna, oltre a sindaci e rappresentati maremmani del partito. Un successo che ha decretato l’avvio della campagna elettorale nella città del Golfo, che, assieme a 16 Comuni del Grossetano, andrà al voto a maggio prossimo.

«La cena di sabato 1 dicembre è stata un ottimo punto di partenza, la presenza di così tante persone ci fa ben sperare per le prossime elezioni amministrative – spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia Grosseto, Sandro Marrini -: c’erano gli amici di sempre, ma anche tanti volti nuovi e questo ci dà la carica giusta per affrontare la campagna elettorale alle porte. Siamo uniti, crediamo fortemente nel centrodestra, così come nella parte civica che sicuramente potrà darci quel valore aggiunto di cui abbiamo bisogno. Adesso continuiamo a lavorare per togliere al centrosinistra il governo di Follonica e di tanti altri Comuni maremmani».