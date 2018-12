Elezioni amministrative 2019, centrodestra: presentato il progetto 'Pontedera SiCura'

Alla presenza dell'onorevole Giovanni Donzelli, del Consigliere Regionale Paolo Marcheschi e del Consigliere comunale di Firenze Francesco Torselli ieri - sabato 1 dicembre - a Pontedera in piazza della Stazione è stato presentato 'Pontedera SiCura', il progetto civico che si candida a dare il proprio contributo di idee e programmi agli storici partiti di centrodestra.

"Si è svelata la nuova campagna del progetto Pontedera SiCura. Un tricolore in ogni casa, perché da oggi verrà regalato ad ogni pontederese, un tricolore per dimostrare non solo che siamo italiani e orgogliosi della nostra patria ma anche per rendere omaggio a 100 anni dalla vittoria della prima guerra mondiale a tutti gli uomini donne e bambini che sono morti per difendere la nostra nazione e la nostra bandiera. Per questo vogliamo che Pontedera diventi la città simbolo del tricolore con un tricolore in ogni casa, in ogni via, su ogni balcone. Un piccolo gesto che vuol dire molto per noi da voler tutelare la nostra cultura, a voler difendere le nostre tradizioni, a voler far ritornare grande la nostra città che dovrà tornare ad essere la vera capitale della nostra provincia sia sotto il punto di vista economico, culturale, sociale e politico".

I candidati della lista sono Roberta De Sena, Barbara Badalassi, Francesco Finisguerra, Augusto Gozzoli, Donatella Isca, Giuseppe Iunco, Stefano Romiti, Lorenzo Vitali.

