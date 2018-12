Elezioni amministrative 2019, prima riunione per la Lega a Capannori

È fissata per lunedì 3 dicembre la prima riunione della Lega a Capannori, che darà il via all"organizzazione della campagna elettorale per le amministrative del 2019.

Tanti cambiamenti all'interno dell'organico hanno contraddistinto il carroccio in questo ultimo anno, ma ora la squadra ha trovato finalmente un suo equilibrio ed è pronta per partire.

Andrea Recaldin, veneto doc e con un bagaglio di esperienza invidiabile, sarà sopra a tutti i coordinatori locali, per guidarli durante questo impegnativo percorso, che getterà le basi per le regionali del 2020.

Marcella Maniglia, segretario della sezione di Lucca e piana, sarà il referente locale ed è proprio lei che aprirà la sezione a tutti i cittadini di Capannori che vorranno avvicinarsi alla Lega, già a partire da lunedì. Non a caso è stato scelto come luogo per l'incontro una sala del Comune, che simbolicamente sarà usata per aprirsi ai cittadini e al loro prezioso contributo per iniziare a scrivere insieme il programma elettorale per le elezioni comunali del 2019.