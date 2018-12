Grave lite nell'Aretino, 28enne in ospedale dopo una coltellata

Una brutta lite è finita con un giovane in ospedale. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 2 dicembre, nell'Aretino, per la precisione a Montevarchi. Un 28enne è stato colpito a una guancia da una coltellata. Soccorso dai sanitari inviati dal 118 in via Trieste, il giovane è stato portato in ospedale a Arezzo in codice giallo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto: la lite, oltre al ferito, sembra aver coinvolto una sola altra persona.

